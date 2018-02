260x366 De Josemi a Valtonyc De Josemi a Valtonyc

Va néixer el 18 de desembre del 1993 i fins no fa gaire tothom el coneixia pel nom de Josemi. Josep Miquel Arenas Beltran, de malnom Valtonyc, viu una acceleradíssima història de música i política des que el 2012 va ser denunciat pel president de la dretana Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB), Jorge Campos.

Fill d’una infància difícil, el raper que ara s’enfronta a una condemna de tres anys i mig de presó pels delictes d’enaltiment del terrorisme, injúries greus a la corona i calúmnies per les lletres de les seves cançons, ha viscut sempre entre sa Pobla i Sineu.

“De petit hauria assegurat que Josemi acabaria a la presó per qualsevol cosa menys per insultar al rei”, recorda un company de classe de l’Escola Graduada i l’institut Can Peu Blanc de sa Pobla. “Era un poc més gran que jo, i ell i un amic seu em varen estar robant el berenar a l’escola durant quinze dies”, recorda. “Veient el que ha passat, supòs que aquell Josemi que vaig conèixer amb 12 o 13 anys ha canviat molt”.

Rap i glosa

Als 14 o 15, segons que recorden els seus antics companys, Josep Arenas va deixar sa Pobla per anar a viure a Sineu, on va estudiar un mòdul d’informàtica. Va ser en la seva època d’estudiant a l’institut sineuer quan el Josemi que coneixien a sa Pobla es va anar convertint en el Valtonyc que fa setmanes que acapara els mitjans estatals.

“Ell és una mica més jove que jo. El vaig conèixer quan va fer un combat de glosa contra rap amb en Mateu Xurí a l’institut”, explica el seu amic Mulay Embarek, que ara és un dels portaveus de la plataforma de suport al músic. Era l’any 2011, Valtonyc tenia 17 anys i els seus companys de classe encara el corejaven amb crits de “Josemi, Josemi!” a l’hora d’enfrontar-se al glosador.

En un vídeo que encara es pot recuperar a YouTube se sent el raper improvisar lletres que començaven a mostrar consciència política: “És el rap contra la glosa, la tradició és allò que importa. Aixec l’esquerra; la dreta me la fic pel cul i dic ‘Visca Mallorca!”. Segons que explica Mulay Embarek, “aquell dia vaig veure que compartíem inquietuds i idees i ens vàrem fer amics”.

Política i ‘egotrip’

Xurí recorda que va conèixer Valtonyc quan només rapejava en castellà i el va convidar a fer-ho també en català. “Era un jove amb inquietuds i amb una problemàtica familiar i social a qui segurament el rap li servia com a escapatòria per canalitzar tot allò que sentia”, valora el glosador.

Les lletres de Valtonyc tenen una evolució clara i indeslligable de les seves vivències i la formació de la seva personalitat com a músic. “Entiendo que todos quieran la fama. Yo no, prefiero apoyos o un abrazo de mi mama”, cantava el raper en una de les cançons de la seva primera maqueta. Aquestes lletres, fetes per parlar d’un mateix, dels sentiments o de les qualitats del que rapeja són les que defineixen el terme d’origen nord-americà ‘egotrip’. Precisament, aquesta és la temàtica per excel·lència del rap més comercial ,el subgènere en què Arenas s’estrenà com a Valtonyc.

A poc a poc, les lletres anaren adquirint un to més agressiu i una temàtica més política. “Ha anat madurant les seves opinions”, valora Mateu Xurí. De fet, aquesta és l’evolució artística del raper: en una primera etapa de joventut aposta per l’‘egotrip’, i posteriorment avança cap al contingut més social i polític amb un to molt agressiu que va moderant amb els anys.

Fama i fruita

Des de fa tres anys, Valtonyc treballa a la fruiteria Agromart de Sineu. “Sempre ha complert, és un treballador responsable que sempre ha complert”, explica un dels seus caps, Tomeu Lliteres. “És un bon company, un al·lot normal i una persona molt forta”, afegeix. Els clients de Valtonyc també estan satisfets i el descriuen com “un jove amable, discret i feiner”.

La quotidianitat de les fruites i verdures d’Agromart contrasta amb l’enorme transcendència mediàtica del seu cas, que l’ha empès a atendre mitjans locals i estatals, que ha contribuït difondre les seves lletres.

La repressió judicial de Valtonyc sorprèn tant al seu entorn personal com a l’escena del rap polític en què es mou. “Potser li haurien d’haver posat una multa quan tenia 18 anys, que és quan va escriure aquestes cançons, però voler-lo tancar ara per això és una bogeria”, valora un dels socis de la fruiteria on treballa, Tomeu Lliteres.

El raper sabadellenc Pau Llonch, que lidera algunes de les mostres suport a Valtonyc que s’han fet i es faran a Catalunya, també recorda que va conèixer Valtonyc poc després que fos denunciat per Jorge Campos. “Va ser al festival El Tingladu de Vilanova, devia ser l’any 2013”, recorda. Valtonyc s’havia mogut en l’escena underground i juvenil del rap mallorquí fins a la publicació del seu disc Mallorca és ca nostra, que conté algunes de les lletres més polèmiques. La col·laboració amb el programa de televisió per internet La Tuerka, que el 2012 dirigia Pablo Iglesias amb el tema “No al Borbó” va suposar un altre salt en la seva carrera musical, però també l’excusa perfecta perquè prosperàs la denúncia del dretà Jorge Campos.