Una mare entra a l'escola de Campos i obliga els alumnes a cridar 'visca Espanya'

PalmaNou incident amb pares al CEIP Joan Veny i Clar de Campos vinculat, de nou, a temes ideològics. Recentment, una mare va entrar a l'aula del seu fill amb l'excusa que li duia una tortada per celebrar l'aniversari. Li ho van permetre. Una vegada dins, va obligar els alumnes a cridar "visca Espanya". Però això no va ser tot. El director del centre, Tomeu Font, explica que li va telefonar per dir-li que no podia entrar al centre per actuar com ho havia fet. La resposta de la mare va ser agressiva: "T'aferraré l'article 3 de la Constitució al front". L'article estipula que la llengua castellana és oficial a l'Estat i que tots els ciutadans tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la.

Aquest no ha estat l'únic incident que hi ha hagut a aquest centre, on el català, per altra banda, ha anat perdent presència, lamenta el director. La setmana passada una altra mare va exigir al centre que fes totes les classes en castellà "perquè som a Espanya", va dir. I aquesta mateixa setmana, assegura Font, també hi ha hagut un problema amb un pare: "Es va plantar davant l'escola amb una bandera d'Espanya molt grossa, just a l'hora de sortida dels alumnes". El mateix pare ha demanat que es retirin pancartes contra la violència de gènere. L'ARA Balears ha sabut que almenys tres CEIP més de Mallorca han patit darrerament accidents del mateix perfil amb pares i alumnes, una situació que genera preocupació entre els docents.

No són casos aïllats

Els instituts no estan exempts de la crispació. Fa un mes l'ARA Balears ja va explicar que a un centre de la Part Forana un grup de pares va boicotejar una reunió d'inici de curs d'ESO perquè es feia en català. "Varen forçar la professora a canviar de llengua", va explicar el director. L'argument dels esvalotadors va ser: "Parla en espanyol. Som a Espanya". Ara bé, aquest argument perd força pel fet que, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, tots els ciutadans tenen el dret d'emprar la llengua catalana. A més, la major part dels centres educatius de les Balears tenen el català com a llengua vehicular i, per tant, tenen el dret i, sobretot l'obligació, de comunicar-se en l'idioma propi.

A la reunió hi havia 20 pares, "però els 17 restants no varen dir res. I això està passant en un poble on el català encara té certa presència", va lamentar el director. "Estam començant a veure situacions que no havíem vist mai. És preocupant". "I que quedi clar, la llengua vehicular del centre és el català. I punt. No s'ha de canviar de cap manera", va sentenciar.