El PP de Palma vota a favor d'eliminar el català de la funció pública

PalmaEl PP de Palma ha votat aquest dijous a favor d'una moció presentada per Vox per eliminar el requisit de català de la funció pública. Els populars s'han posicionat així a favor d'eliminar el requeriment de coneixement de llengua catalana per accedir a una plaça pública després que el Govern fes marxa enrere en aquest sentit, precisament després que el PP balear hagués votat per error en el Parlament l'eliminació del català a la funció pública, entre altres esmenes.

Concretament, el punt al qual han votat a favor els populars insta el Govern a "estudiar la retirada del requisit de català a les diferents àrees fonaments com la Sanitat, l'Educació, la Justícia, la Seguretat, la Cultura i totes aquelles que pateixen aquesta discriminació que impedeix o limita l'accés de llocs de feina essencials".

Els fets tingueren lloc en el marc de la votació de la Llei de simplificació administrativa que preveu, entre altres, poder construir en zones inundables. Amb tot, el posicionament a favor del PP palmesà amb el fet que s'eximeixi del coneixement de català aquells que vulguin optar a una plaça de funcionari, xoca amb el fet que el Govern hagi d'aprovar un nou decret per esmenar l'anterior, precisament per invalidar aquest punt.

A més d'aquesta esmena proposada per la formació d'extrema dreta, el PP també va votar per error a favor d'eliminar el català com a llengua vehicular de l'educació i permetre construccions en Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI) i deixar els migrants sense ajudes, entre qüestions que ells mateixos qualificaren de "barbaritats".

Per la seva banda, MÉS per Palma ha lamentat aquest fet, ja que en paraules del regidor a l'oposició, Miquel Àngel Contreras, constata la doble cara dels populars envers la llengua catalana. "D'una banda, donen a entendre a la ciutadania que defensen la llengua pròpia i, per darrere, voten a favor d'eliminar-la del funcionariat", ha lamentat Contreras, qui ha assenyalat que la seva formació espera que el batle doni explicacions als ciutadans sobre aquesta qüestió. Amb tot, la moció no s'ha pogut debatre aquest dijous, per petició de Vox, i haurà d'esperar al pròxim ple de l'Ajuntament que tindrà lloc dijous, 19 de desembre.